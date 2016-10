J.R. Smith se queda en Cleveland: 57 millones por 4 años

Baloncesto Internacional

LeBron James, Kevin Love y el resto de los Cavaliers de Cleveland pasaron el mes pasado cabildeando para que su amigo y colega J.R. Smith fuera recompensado por el papel que desempeñó en el avance del equipo rumbo al campeonato la campaña pasada.

Once días antes de que comiencen a defender su título, por fin Smith obtuvo el pacto que quería.

El escolta anunció el viernes por la noche que llegó a un acuerdo con los Cavs. Una persona al tanto del contrato —la cual habló a condición de guardar el anonimato porque la negociación aún no se ha completado— le dijo a The Associated Press que es por cuatro años y 57 millones de dólares.

"Estamos extremadamente contentos y orgullosos de decir que hemos llegado a un acuerdo para volver a los Cavaliers de Cleveland, alias los campeones, alias mis hermanos", anunció Smith en un video divulgado en Uninterrupted.com.

Smith, de 31 años, fue una de las principales figuras la pasada temporada, en la que los Cavs remontaron en la serie final para vencer a Golden State. Promedió 12,4 puntos por encuentro con un acierto de 40% en triples durante 77 partidos, y utilizó sus encestes y su defensa para desempeñar un papel crucial en ayudar a Cleveland a convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA en superar un déficit de 3-1 en una serie final.

Smith embocó un par de triples clave al inicio del segundo tiempo del séptimo partido, con lo que ayudó a los Cavs a remontar un déficit de ocho unidades y darle a Cleveland su primer campeonato en una de las principales ligas deportivas en más de 50 años.

E igual de importante, el chico alocado ha jugado con una madurez y confiabilidad desde que hizo equipo con James que simplemente no mostró durante gran parte de su carrera. En Cleveland no ha habido las distracciones fuera de la cancha que lo han perseguido en otros equipos, y anteriormente en la pretemporada James se refirió a él como un "ciudadano modelo".

El acuerdo de Smith, que fue reportado primero por ESPN, le garantiza más de 45 millones de dólares en los primeros tres años, los 15 millones por temporada que él buscaba cuando comenzaron las negociaciones a mediados de este año. Si se queda cuatro campañas recibirá 57 millones de dólares.

"Ha sido un largo camino. Aprecio a todos los que nos apoyaron a lo largo de este período de tiempo arduo", afirmó Smith en el video. "Sé que la espera y todo han sido largos y tediosos para todo el mundo. Pero es algo extremadamente grande para nosotros y estamos contentos de formar parte de la familia de Cleveland".

Además, el contrato no fue la única gran noticia que Smith recibió el viernes.

"Ah, sí, y una sorpresa más", afirmó el jugador. "¡Vamos a tener otro bebé!" /AP