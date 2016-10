LeBron: "El Sindicato quiere ayuda para jugadores retirados"

Baloncesto Internacional

Los miembros del sindicato de la NBA están presionando a fin de que el próximo contrato colectivo aporte más dinero para los jugadores retirados, reveló el jueves el superastro LeBron James.

El alero de los Cavaliers de Cleveland, quien funge además como vicepresidente del comité ejecutivo del Sindicato de Jugadores de la NBA, dijo a The Associated Press que la organización gremial ha priorizado la ayuda para los retirados, en sus negociaciones con los dueños de los equipos, que buscan suscribir un nuevo convenio.

La NBA y sus agremiados han acordado a que el próximo contrato colectivo incluya nuevos programas financiados por la liga, para ayudar a los jugadores retirados con gastos médicos y de educación, dijeron a la AP cuatro personas enteradas de la situación. Esas fuentes hablaron a condición de permanecer en el anonimato, porque las negociaciones prosiguen.

A cambio de esos programas, que requieren la aprobación de ambas partes, la repartición de las ganancias relacionadas con el basquetbol seguiría realizándose a partes iguales, tal como contempla el convenio actual.

Las decisiones sobre la forma en que se dividen esas ganancias fue el obstáculo principal que derivó hace cinco años en un paro patronal. Ahora, con ese asunto aparentemente resuelto, las negociaciones han transcurrido de forma más tersa. Las dos partes buscan acordar un nuevo contrato antes del plazo del 15 de diciembre.

Para James, el presidente del sindicato Chris Paul y el resto de la organización de jugadores, vale la pena obtener ayuda para quienes no juegan ya, con el fin de recuperar cualquier pérdida financiera que hubiera provocado la disputa laboral de 2011.

"Hemos construido esto juntos, no importa cuán grande fue un jugador o si era el 15to suplente, todos construimos esta liga para que sea lo que es hoy", destacó James. "Pero ésta no es sólo mi idea, no voy a buscar el mérito por esto. Es parte de todo el proceso".

Mike Glenn, quien tuvo actividad durante 10 años en la NBA y es miembro de la junta directiva de la Asociación de Jugadores Retirados, dijo que el contrato ha sido el tema dominante en las conversaciones entre los miembros de la organización durante más de un año.

"Estamos muy agradecidos con Chris Paul, con LeBron y con otros que han aportado su liderazgo para incluirnos en las negociaciones, y que han tenido la visión para ver que ellos estarán como nosotros en unos años", dijo Glenn, quien actualmente labora como analista de Fox Sports Southeast para los encuentros de los Hawks de Atlanta. "Hay mucha gente con problemas médicos, que se ha sometido a reemplazos de cadera y de rodilla. Ante el alza en los costos de la atención de la salud, esto sería lo mejor que podría ocurrirles a los retirados en 10 años".

El procedimiento se reanudará la próxima semana, cuando la liga y el sindicato se reúnan de cara al encuentro de la junta directiva de la NBA en Nueva York. Esa última reunión está prevista para el 20 de octubre.

Adam Silver, el comisionado de la NBA, se reunió con el dirigente del sindicato Michele Roberts en España, a comienzos de este mes, cuando la liga organizó ahí un encuentro de pretemporada. Junto con otros miembros del comité negociador, Silver y Roberts se preparan para volver a la mesa en busca de un acuerdo.

Durante las agrias negociaciones de 2011, que derivaron en la cancelación de 16 partidos por equipo, los jugadores aceptaron finalmente una reducción en su participación de los ingresos relacionados con el basquetbol, del 57% a una tajada de entre 49 y 51%, dependiendo de varios factores económicos en cada campaña particular. /AP