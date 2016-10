A Kevin Durant le alegró que los Warriors hayan perdido el título

Baloncesto Internacional

Martes 11| 10:18 am





AS.com

Kevin Durant explicó en un acto en la Escuela de Negocios de Stanford, que la derrota de los Warriors en las Finales de 2016 ante Cleveland le ayudó a llegar al equipo de Oakland. "Supongo que puedo decir que me alegro de que perdieran". "Estaba con mi agente viendo el séptimo partido y pensaba 'no hay forma de que pueda ir a este equipo'. Me sentía como un niño, con pensamientos del tipo 'puedo jugar con estos tíos, buscar triples abiertos, correr arriba y abajo, penetrar...' En mi cabeza rogaba que esto sucediera, 'sería bonito".

Lea la nota completa aquí