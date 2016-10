NBA estudia la disputa de un "All Star" en Europa

Baloncesto Internacional

Miércoles 5| 5:17 pm





El Comisionado de la NBA, Adam Silver, ha asegurado hoy en Barcelona que la liga estadounidense de baloncesto está analizando la posibilidad de que, en el futuro, se dispute un partido de las estrellas ('All Star') en Europa, si bien ha matizado que para que sea una realidad debería encajar con el calendario.



En la presentación del Programa de Embajadores de la NBA en Europa celebrada hoy en Barcelona, Silver, ha opinado sobre algunos de los posibles planes de expansión de la competición en el viejo continente.



Según el Comisionado de la NBA, uno de los proyectos que están encima de la mesa de los ejecutivos es la posibilidad de que se dispute un partido de las estrellas ('All Star') en alguna ciudad europea.



"Un partido del 'All Star' en Europa es algo que estamos analizando. Pero nuestros horarios son muy compactos y necesitamos mirar si encontramos la manera de viajar a Europa y regresar a Estados Unidos con suficiente tiempo y sin que ello afecte al calendario", ha explicado.



Sin embargo, ha subrayado que "la perspectiva de un 'All Star' en Europa es algo que sería muy emocionante para los seguidores y es algo que continuaremos estudiando".



EFE