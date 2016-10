Arranca la era post Garnett, Bryant, Duncan

Baloncesto Internacional

Faltan pocos días para que arranque la temporada 2016-2017 de la NBA y la emoción de los aficionados es la misma de siempre. Sin embargo, es inevitable pensar que esta zafra será especial. No precisamente por los cambios o las nuevas caras, sino por el inicio de una nueva era, misma que ya no tendrá a Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett en sus páginas.

Las leyendas, que por mucho tiempo se encargaron de ser las principales imágenes de la liga, anunciaron sus retiros y dejarán un vacío enorme en el corazón de los amantes del baloncesto. Aunque tenían personalidades distintas en cancha, los tres conseguían el mismo objetivo: Victorias.

Después de todo, con la marcha de Bryant, Garnett y Duncan, se van 11 campeonatos, 4 MVP de temporada regular, 48 apariciones en el Juego de Estrellas y un sinfín de marcas que llevan sus nombres a niveles que solamente muchos imaginan. Por eso, distintos jugadores activos se han encargado de expresar lo que muchos fanáticos piensan.

“Yo no he estado aquí por tanto tiempo, así que no es tan dramático para mí”, expresó Lamarcus Aldridge que solamente compartió una temporada con Duncan, pero eso no evita que tenga sentimientos de melancolía. “Se siente como si él va a venir en cualquier momento, pero no lo ha hecho”.

Situación similar que se vive en los entrenamientos de los Timberwolves, y en especial Karl-Anthony Towns. En Minnesota ya no está “El Cuervo”, por lo que el actual novato del año de la NBA solamente siente tristeza por la partida de su ídolo, amigo y tutor.

“Ya sabes lo mucho que voy a extrañar jugar contigo y simplemente tenerte alrededor”, expresó el joven de 20 años de edad en su cuenta de Instagram y que creció viendo los juegos de Garnett. “Felicidades por tener una de las mejores carreras que se ha visto”.

Mientras que Los Ángeles ya es un territorio libre de “Mamba Negra”, y aunque se trataba de un “animal” letal en el tabloncillo, todos extrañaran el nivel competitivo que entregaba en sus presentaciones. Ya todos sabían que en la 2016-2017 no iba a estar Kobe Bryant, pero eso no evita que llegue la tristeza.

“Lo puedo sentir. Él está aquí”, dijo el veterano Metta World Peace, que ganó un campeonato junto a Bryant en 2010. “Siempre va a estar aquí. Esta es la organización de él, y sí, la Mamba está todavía aquí”.

El retiro de Kobe Bryant quizás es el principal para esta campaña. Más allá de su amplio resumen curricular, contaba con una mentalidad que pocas veces se había visto y que se hacía recordar a Michael Jordan.

“Kobe tenía el éxito en su mente todo el tiempo”, agregó World Peace. “Todo el mundo no puede ser Kobe, obviamente”, concluyó el jugador que no encontró nombre cuando se le preguntó sobre quién tomaría el puesto dejado por el mítico 24.

El caso es que todos están contentos por el regreso de la NBA, pero en sus recintos no estarán tres leyendas que prefirieron dar la bienvenida a una nueva etapa.