Los Nuggets de Denver retirarán el número de Dikembe Mutombo

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

Los Nuggets de Denver tendrán un gesto especial con el exjugador Dikembe Mutombo, ya que retirarán el número 55 que utilizó en los cinco años que defendió los colores del equipo de 1991 a 1996.

La franquicia de Colorado realizará el acto momentos previos al partido contra los Trail Blazers de Portland del próximo 29 de octubre, así lo informó el equipo en su página oficial.

ICYMI, @nuggets announced they will retire @officialmutombo's No. 55 on Oct. 29



