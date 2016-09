José "Grillito" Vargas fue presentado con La Unión de Formosa

Baloncesto Internacional

Luis Ramírez Alonzo

El conjunto de La Unión de Formosa se prepara para el inicio de la nueva temporada en la Liga Nacional de Básquet de Argentina y presentaron a sus nuevas incorporaciones, entre las que destacan de José Vargas.

El “Grillito” Vargas viene de jugar por cinco temporadas con Marinos de Anzoátegui en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), donde conquistó tres campeonatos (2012, 2014 y 2015).

El criollo ofreció sus primeras declaraciones con su nuevo equipo de cara al venidero campeonato. “Lo primero que encontré es un grupo muy unido que trabaja como si fuera una familia. Eso me hizo sentir muy cómodo rápidamente, es un grupo alegre, que le gusta el trabajo y todos estamos buscando nuestra mejor forma. Quizás en los juegos de pretemporada a mí no me salió todo como hubiese querido pero encontré mucho respaldo de parte de mis compañeros, del cuerpo técnico, me han dado su confianza y voy a dar lo mejor de mí para responderles”, comentó.

La Unión de Formosa se medirá este viernes al equipo Regatas en el comienzo del nuevo campeonato argentino, en el que se espera que Vargas pueda ver algunos minutos saliendo del banquillo.

Con información de Prensa La Unión de Formosa