Los Bucks extendieron el contrato de Giannis Antetokounmpo

Lunes 19| 10:56 pm





Los Bucks de Milwaukee accedieron a extenderle el contrato a Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más versátiles de la NBA.

El club anunció el convenio con el alero el lunes, y dos personas cercanas al acuerdo dijeron a The Associated Press que el nuevo contrato es por cuatro años y 100 millones de dólares. Las personas pidieron mantenerse en el anonimato porque el anuncio del equipo no incluía los términos contractuales.

Yahoo Sports fue el primer medio que dio detalles de la extensión. Antetokounmpo, de 2,10 metros (seis pies y 11 pulgadas), promedió 16,9 puntos, 7,7 rebotes y 4,3 asistencias la temporada anterior, su tercera en la liga. Con su alcance y versatilidad, se ha convertido en una pesadilla para los rivales.

Los Bucks consideran que Antetokounmpo y el alero Jabari Parker son las piedras angulares para que la franquicia mejore. El contrato garantiza que Milwaukee conserve los servicios de Antetokounmpo en 2018, cuando el club tiene previsto inaugurar una nueva arena en el centro de la ciudad.

El jugador griego de ascendencia nigeriana ha mejorado constantemente desde que se le reclutó en la primera ronda del draft de 2013, como la 15ta selección en general.

Milwaukee se ausentó de los playoffs la temporada anterior, luego de clasificarse sorpresivamente en 2014-15. Pero Antetokounmpo se destacó tras asumir las responsabilidades por el manejo del balón desde finales de la campaña pasada.

Fue el primer jugador en la historia de la franquicia con cinco "triples dobles" en una misma temporada.

Los Bucks inauguran su campamento de pretemporada la semana próxima, en Madison, Wisconsin. "En mi cuarto año, mi papel será más importante", dijo Antetokounmpo en abril. "Ha llegado el momento de dar un paso al frente y ser líder de este equipo". /AP