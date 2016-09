Curry asegura que "habrá disparos de sobra para todos" en Warriors

Baloncesto Internacional

“No. He echado cuentas, he analizado estadísticas avanzadas… y no”. Así de claro tiene Stephen Curry que su cuota de tiros (la temporada pasada más de 20 por partido, 11 de ellos triples) no va a bajar con la llegada de Kevin Durant a los Warriors. Claro que también da por hecho que nadie se quedará ‘sin comer’ en un equipo con tantas estrellas: “Hay tiros de sobra para todos. En primer lugar quedan libres lo tiros de los que se han ido para que llegara Kevin. Klay Thompson y yo promediamos unos tiros, él tenía una media determinada en los Thunder… y todo cuadra en una dinámica nuestra de partido. Encontraremos la forma de que funcione”. Esas cuentas de Curry pasan por esos más de 20 tiros que él acapara, 17,3 de Thompson y 19,2 de Durant en los Thunder…

