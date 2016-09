Pau Gasol: "Sigo con ganas e ilusión de seguir en la selección"

Baloncesto Internacional

"Siento la misma ilusión de siempre pero el planteamiento de cada año es ir temporada a temporada y ver cómo me encuentro y cómo mi cuerpo absorbe la carga que le meto a estas altura de la película", declaró en un acto publicitario de Iberia, donde le hicieron embajador de la marca.



Gasol de cara al Europeo del próximo verano, explicó que tomará la decisión de "jugar o no" según le haya ido la temporada con los San Antonio Spurs.



El ala pívot reconoció que "ha sido una lástima" no haber ganado a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. "Por diferentes circunstancias nos hemos quedado muy cerca pero nos ha faltado ese paso. No se puede tener todo en la vida. No puedo pedir mucho más".



"Me quedo con la conciencia tranquila de que el equipo ha dado todo pero la verdad es que Estados Unidos tiene buenos jugadores", añadió.



Sobre la retirada de José Manuel Calderón de la selección nacional, el de Sant Boi dijo que "ha sido uno de los jugadores más emblemáticos y uno de los pilares del equipo"."Nos ha dado mucho, desde el trabajo y sacrificio se ha convertido en uno de los referentes", apuntó.



Después de haber sido una pieza clave en los éxitos recientes del combinado español, Gasol desea que su "huella" inspire "a la futura generación". "Habrá un proceso de renovación. Todo va avanzando. Todo evoluciona. Hay talento joven para reemplazarnos".



En cuanto a su nuevo equipo, destacó que "la opción de San Antonio" encajaba con sus valores y su filosofía. "Uno de los factores más importantes es que espero poder pelear por el Anillo. Hace dos años decliné la oferta y ahora he tenido una nueva oportunidad y espero poder aportar mi baloncesto, conocimiento y experiencia para mejorar al equipo".



Además, recalcó que en julio, cuando fue a firmar el contrato habló con Gregg Popovich, técnico de los Spurs, y le comentó que espera de él que sea "uno de los jugadores interiores importantes" junto al estadounidense LaMarcus Aldridge, después de la retirada de Tim Duncan.



Pau Gasol se mostró "muy orgulloso" de que haya mucha presencia de jugadores españoles en la NBA. "Hay nuevas generaciones, nuevos talentos y seguro que nuestra selección se va a beneficiar de ello. Se hablará más del baloncesto en los telediarios", manifestó.



Sobre la incorporación del estadounidense Kevin Durant a los Golden State Warriors, el deportista argumentó que "es el fichaje más sonado". "A ver cómo cuaja esa fórmula, tiene mucho peso en ataque y forman un equipazo y aunque es el equipo a batir no será tan fácil como parece".



"Desde mi perspectiva, siempre me centro en mi equipo, en lo que tenemos que hacer para hacerlo lo mejor posible y poder ganar a cualquier equipo", subrayó.



A sus 36 años espera "seguir disfrutando de cada momento" hasta donde llegue. "No me queda mucho a estas alturas. Hay un declive, aunque afortunadamente no se me nota mucho. Tengo mucha suerte, trabajo para ello y me rodeo de un equipo que me ayuda. Me siento muy afortunado de seguir haciendo lo que me gusta".



En cuanto a su posible vuelta al Barcelona Lassa, explicó que era una "idea utópica" cuando salió y que le "ilusionaba", pero "cada vez es menos posible".



"A medida que vas avanzando y firmando nuevos contratos en Estados Unidos, que es donde está la mejor liga del mundo y en la que me siento orgulloso de competir al más alto nivel, las posibilidades de volver se reducen", comentó.



Respecto a su futuro alejado de las canchas, el catalán espera "seguir siendo bastante activo y ligado al deporte de alguna manera". "Seguiré promoviéndolo y disfrutándolo a buen nivel, aunque no como jugador", destacó.



"Ya veremos si es a nivel ejecutivo porque de entrenador no creo ya que quiero tener más flexibilidad de horarios. Desarrollar proyectos y estar a puente entre España y Estados Unidos. Pero primero una pequeña desconexión para valorar todo y realizar una transición que será complicada después de tanto tiempo", finalizó. EFE