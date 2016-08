Chris Bosh no se retirará: "Estoy de vuelta"

AS.com

"Sé que he estado ausente una temporada, pero ahora estoy de vuelta. Todo el mundo me pregunta: '¿Estás jugando?' Sí, lo estoy. Soy un jugador". Con esta afirmación, Chris Bosh ha querido lanzar un mensaje: está cada vez más cerca de volver a jugar. Y por si quedaban dudas, el ala-pívot de los Heat publicó en el día de ayer un vídeo en el que se le ve realizando ejercicios de manejo de balón y lanzando a canasta. A sus 32 años, espera estar listo para el inicio del training camp(pretemporada) de los Miami Heat cuando esta dé comienzo aproximadamente dentro de un mes —la temporada 2016-17 de la NBA abrirá el telón el 25 de octubre—.

Everybody keeps asking if I'm hooping.Yes,I'm hooping.I'm a hooper MRCHRISBOSH On Snapchat #TeamBosh #Basketball pic.twitter.com/pXPdRe7fJe