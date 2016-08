Prima de Dwyane Wade es asesinada en Chicago

Baloncesto Internacional

Sábado 27| 4:35 pm





La violencia callejera se ha cobrado otra víctima en Chicago y esta vez ha sido una mujer que falleció por heridas de bala mientras caminaba con su bebé, que llevaba en un coche de niño, por un paseo al sur de Chicago y que fue identificada por la policía como prima del jugador estrella de la NBA, el escolta Dwyane Wade.



De acuerdo a las autoridades locales, la víctima responde al nombre de Nykea Aldridge, de 32 años, que murió como consecuencia de los disparos que recibió cuando dos hombres que caminaban junto a ella atacaron con armas de fuego a otro individuo a últimas horas de la tarde del viernes.



La policía informó que la víctima no tenía nada que ver con los hombres implicados en el tiroteo y tampoco era objetivo de los mismos.



De inmediato, Wade, que firmó el pasado julio un contrato por dos temporadas con los Bulls de Chicago, su ciudad natal, habló de la pérdida de su prima en Twitter: "Mi prima fue asesinada hoy en Chicago. Otro acto sin sentido de violencia por pistola. 4 niños perdieron a su mamá SIN RAZÓN. Irreal".



La estrella de la NBA, de 34 años, ganador de tres títulos de liga con los Heat de Miami, usó el hashtag "EnoughIsEnough" (Es suficiente).



Por su parte, la madre del jugador, Jolinda Wade, habló sobre la muerte de Aldridge intentando contener el llanto, mientras lamentaba la perdida de vidas inocentes por culpa de la violencia sin sentido que se vive en determinadas áreas de la ciudad.



"Justo ayer (jueves) hablé sobre la violencia en nuestra ciudad de Chicago, sin saber que al día siguiente seríamos quienes estaríamos viviendo y sufriendo esta violencia", se lamentó Jolinda llena de sentimiento y dolor.



Wade, junto con su madre, formaron parte de una serie de discusiones sobre la violencia con armas de fuego en el programa The Undefeated de la cadena de televisión ESPN.



Las conversaciones se dieron en el YMCA del sur de Chicago y se enfocaron en los deportistas, sus experiencias con la violencia y la policía y la responsabilidad para actuar.



Wade no estuvo en Chicago, pero participó con enlaces vía satélite.



Mientras tanto, el forense señaló que Aldridge sufrió heridas de bala en la cabeza y un brazo. La policía informó que el bebé en el coche de niño no sufrió lesiones y que un familiar lo tiene bajo su custodia.



El pastor Edward Jones, amigo y portavoz de la familia, declaró que Aldridge era madre de cuatro niños y que al momento del tiroteo se dirigía a registrar a sus hijos a la escuela.



El religioso agregó que la familia se había mudado recientemente al vecindario donde sucedió el trágico desenlace.



La policía indicó que uno de los hombres que disparó era interrogado la noche del viernes.



Chicago ha sido golpeada con dureza por los actos de violencia y acciones policiales polémicas en lo que va del 2016.



De acuerdo a las estadísticas oficiales, más de 2.600 personas han sido víctimas de disparos en la ciudad, principalmente en el sur y oeste de la ciudad.



Con 463 asesinatos hasta el miércoles, Chicago está en ritmo de tener una nueva marca de homicidios desde 1997, cuando 761 personas fueron asesinadas en la ciudad. EFE